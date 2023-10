Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Selm (ots)

Am Montag, 02.10.2023 konnte ein Zeuge ein Pedelec der Marke Eleglide in weiß in Selm an der Funne in der Nähe der Neuen Nordkirchener Straße auffinden. Der Akku des Rades ist scheinbar gewaltsam entfernt worden. Bisher liegt der Polizei noch keine Anzeige vor.

Wir suchen Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrrad geben können. Falls Sie Informationen haben, kontaktieren Sie bitte die Polizei in Werne unter der Telefonnummer 02389 921 3420 oder 921 0 oder per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

