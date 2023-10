POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Pirmasens (ots) - Am Freitag, dem 13.10.2023 gegen 08:30 Uhr konnten im Rahmen der Streife ein 51-jähriger Pirmasenser und seine weibliche 40-jährige Begleitung in der Turnstraße, mit ihren E-Scootern in Richtung Innenstadt fahrend, festgestellt und an der Kreuzung "Im Grundbirngarten" kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass beide E-Scooter eine Bauart bedingte Höchstge-schwindigkeit von 35 km/h ...

mehr