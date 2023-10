Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizeidirektion Pirmasens - Hauptbeschuldigter der Vorfälle am Exerzierplatz festgenommen

Pirmasens (ots)

Nach den Vorfällen am 13.09. am Exerzierplatz, wir berichteten unter folgenden Links:

https://s.rlp.de/rtlGt

https://s.rlp.de/VnxqG

https://s.rlp.de/t72Oz

wurde nach 3 Beschuldigten gefahndet. Die Folgeermittlungen führten zeitnah zu den Festnahmen von zweien der insgesamt drei Beschuldigten. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Mittwoch wurde der in anderer Sache per Haftbefehl gesuchte 25-jährige Hauptbeschuldigte in Frankfurt am Main durch Kräfte des Polizeipräsidiums Frankfurt festgenommen und am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

pdps

