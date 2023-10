POL-PDPS: Sicherstellung einer Schreckschusspistole und von Betäubungsmittel bei einer Personenkontrolle am Exerzierplatz

Pirmasens (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Gaststätte "Bierstube" im Berliner Ring 13 ein. Dort wurden der Dartsautomat und die Musikbox aufgehebelt und Münzgeld entnommen. Der Gesamtschaden wird auf 130 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

