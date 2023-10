Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bechhofen (Kreis Südwestpfalz) - Quad-Fahrer überschlägt sich

Bechhofen (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 11.10.2023, 21:33 Uhr

Ort: 66894 Bechhofen, Hauptstraße 68. SV: Ein 55-jähriger Quad-Fahrer verlor beim Befahren der Hauptstraße aus Richtung Rosenkopf kommend die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich in der Folge überschlug und am Rand der gegenüberliegenden Richtungsfahrbahn Rosenkopf auf der linken Seite liegend zum Stillstand kam. Der Quad-Fahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und kam schwerverletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen trug er mehrere Frakturen davon. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Quad wird auf 3.000 Euro geschätzt. Als Unfallursache wird nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit übermäßigem Alkoholgenuss angenommen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest hatte einen Wert von deutlich über 1,1 Promille ergeben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Im eingeleiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs droht dem 55-Jährigen neben einer Geldstrafe auch ein mehrmonatiger Entzug der Fahrerlaubnis. |pizw

