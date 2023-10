Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Friedhofstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 19:30 Uhr, fuhr ein blauer Peugeot 208 hinter einem weißen Pkw, der mit einem Kennzeichen aus der Slowakei versehen war, auf der Friedhofstraße in Richtung Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 35 ordnete sich der Peugeot auf die Linksabbiegerspur ein. Der Fahrer des weißen Pkw blieb zunächst rechts, zog aber plötzlich nach links und touchierte den Peugeot auf der Beifahrerseite. Hierbei entstand ein Sachschaden am Peugeot in Höhe von circa 3000 Euro. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeuges setzte seine Fahrt in Richtung Kaiserstraße fort.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

