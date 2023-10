Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht nach Überholmanöver auf der L497

Rodalben (ots)

Am Mittwoch, um 17:25 Uhr, fuhr ein weißer Kastenwagen mit Anhänger, auf dem sich ein roter Dacia befand, von Rodalben kommend in Richtung Biebermühle. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte das Gespann einen Traktor, obwohl ein VW Golf und ein Suzuki Vitara entgegenkamen. Der Golf konnte gerade noch über den Grünstreifen ausweichen. Die Fahrerin des Suzuki konnte eine Kollision mit der Heckstoßstange des Anhängers nicht mehr verhindern und überfuhr in Folge auf dem Grünstreifen noch einen Leitpfosten. Hierbei entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer des Gespannes setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Bei dem Kennzeichen des Anhängers soll es sich um ein ausländisches Kennzeichen, ????UAU, gehandelt haben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

