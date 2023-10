Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einladung an die Pirmasenser Bürger: Begehung dunkler Ecken

Pirmasens (ots)

Der Kriminalpräventive Rat der Stadt Pirmasens hatte Anfang des Jahres eine Bürgerbefragung zum subjektiven Sicherheitsempfinden durchgeführt. Im Ergebnis nannten die Bürgerinnen und Bürger einzelne Bereiche in Pirmasens, an denen sie sich unsicherer fühlen. Stadt und Polizei Pirmasens möchten nun die genaueren Gründe dafür erfahren. Nur so ist es möglich, gezielte Abhilfemaßnahmen zu veranlassen.

Daher laden Herr Oberbürgermeister Zwick und Frau Schröder, Polizeiinspektion Pirmasens, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer gemeinsamen Begehung "dunkler Ecken" am 17. Oktober 2023, 18:00 Uhr, ein. Treffpunkt ist vor dem Rathaus am Exerzierplatz.

Anmeldungen bitten wir, per Email an das Postfach pipirmasens@polizei.rlp.de zu richten.

