Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Festnahme nach Drogenfund

Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag suchte die Polizei einen 24-jährigen Erfurter in seiner Wohnung auf. Grund war ein offener Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Durch den Besuch der Polizei ergaben sich für den Mann gleich mehrere Probleme. Er war nicht in der Lage die geforderte Geldstrafe von mehreren tausend Euro zu zahlen. Außerdem fanden die Beamten in seiner Wohnung ein Luftgewehr sowie eine größere Menge Marihuana. Der 24-Jährige wurde von der Polizei festgenommen. Ein Richter ordnete am heutigen Tag für ihn Untersuchungshaft an. (JN)

