Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit schwangerer Frau

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag in Gebesee. Eine 35-jährige Autofahrerin war auf einen VW aufgefahren, welcher verkehrsbedingt angehalten hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Da die Unfallverursacherin aber hochschwanger war, wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 3.500 Euro. (SE)

