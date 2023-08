Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter- Eine Person wird leicht verletzt.

Herdecke (ots)

Am 10.08.2023 um 13:40 Uhr bog ein 84-jähriger Iserlohner verbotswidrig mit seinem Renault von der Gartenstraße nach links auf die Ruhrstraße ab. Er missachtete dabei, dass das Abbiegen gemäß der Beschilderung nur nach rechts hätte erfolgen dürfen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 49-jähriger Herdecker die vorfahrtsberechtige Ruhrstraße mit seinem E-Scooter in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Herdecker über die Motorhaube des Pkw rutschte und im Anschluss zu Boden stürzte. Im Anschluss setzte der Iserlohner die Fahrt kurzzeitig in Richtung Kreisverkehr fort. Dort parkte er sein Fahrzeug, kollidierte dabei jedoch noch mit einem Verkehrszeichen. Am Pkw des Iserlohners entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

