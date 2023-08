Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Seitenscheibe am Pkw eingeschlagen- Tasche entwendet

Breckerfeld (ots)

Am 09.08.2023 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:20 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in den Peugeot eines 82-jährigen Lüdenscheiders ein. Der Lüdenscheider hatte seinen Peugeot auf dem Parkplatz an der Glörtalsperre abgestellt. Als er gegen 17:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug fehlte eine Tasche, in der sich eine Geldbörse befand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden

