Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Verdacht des illegalen Glücksspiels in der Milsper Straße

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 04.08.2023 fand in den später Abendstunden ein institutionsübergreifender Sondereinsatz zwischen Kräften der Polizei und der Steuerfahndung statt. Zuvor gab es seit mehreren Wochen Hinweise aus der Bevölkerung, dass sich in einem leerstehenden Ladenlokal in der Milsper Straße gerade zur Nachtzeit auffallend viele Personen aufhalten würden. Zudem gab es Hinweise auf den Verdacht des illegalen Glücksspiel in dieser Örtlichkeit. Im Rahmen des Einsatzes drangen Spezialkräfte der Polizei in das Objekt ein und trafen mehrere Personen im Objekt an. Aufgrund der Antreffsituation vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass diese Personen an einem illegalen Glückspiel teilgenommen hatten. Es wurde ein Geldbetrag in vierstellige Höhe sichergestellt. Bei dem Einsatz wurde keine Person verletzt. Lediglich eine Zugangstür wurde beschädigt.

Derzeit dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell