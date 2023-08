Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Pkw kommt ins Schleudern- drei leicht verletzte Personen

Wetter (ots)

Am 06.08.2023, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Wetteraner die Schmiedestraße in Fahrtrichtung Wetter- Wengern. In einer Rechtskurve verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen VW und kam auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Zu gleichen Zeit war ein 29-jähriger Hagerner ebenfalls mit einem VW in Gegenrichtung auf der Schmiedestraße in Fahrtrichtung Osterfeldstraße unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 38-jähriger Gevelsberger. Da das Fahrzeug des Wetteraners in den Gegenverkehr geriet, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw des Hageners blieb vor einer Steinmauer stehen. Auch diese wurde dabei beschädigt. Durch die Wucht des Unfalls waren die beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Der Hagener und der Gevelsberger kamen in nahegelegene Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell