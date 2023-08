Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zwei Reifen am Pkw zerstochen.

Hattingen (ots)

In der Zeit von Samstag, den 05.08.2023 17:30 Uhr bis Montag 07.08.2023 11:30 Uhr, zerstach ein derzeit unbekannter Täter beide Reifen des Mercedes eines 64-jährigen Hattingers. Der Geschädigte stellte seinen Mercedes am Samstag am rechten Fahrbahnrand der Neustr. unbeschädigt ab. Als er am Montag zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er die beschädigten Reifen feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden

