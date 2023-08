Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Laute Motorengeräusche beim Starten des Motors- Katalysator gestohlen

Wetter (ots)

Eine 41-jährige Wetteranerin bemerkte am 09.08.2023 um 10:35 Uhr beim Starten ihres Fords laute ungewöhnliche Motorgeräusche. Da sie einen Defekt am Fahrzeug vermutete, informierte sie einen Pannendienst. Die Diagnose war ein fehlender Katalysator in der Auspuffanlage. Der Ford stand zuvor seit dem 07.08.2023, 20:00 Uhr in der Wilhelmstraße. Die Kräfte der Polizei stellten vor Ort fest, dass der Katalysator professionell aus der Auspuffanlage herausgeschnitten wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

