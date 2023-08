POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Wohnung in der Mittelstraße

Breckerfeld (ots) - Am 09.08.2023 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:20 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in den Peugeot eines 82-jährigen Lüdenscheiders ein. Der Lüdenscheider hatte seinen Peugeot auf dem Parkplatz an der Glörtalsperre abgestellt. Als er gegen 17:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war eine Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. ...

mehr