Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Detektiv stellt Dieb - Polizei fasst ihn

Meiningen (ots)

Ein Ladendetektiv überführte Montagvormittag einen 43-Jährigen bei einem Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Zuvor hatte er ihn bereits beobachtet, wie er Waren in seinem Rucksack verstaute. Kurz darauf sprach er den Mann an und bat ihn mit ins Büro zu kommen. Hier konfrontierte er den Dieb mit dem Verdacht. Anschließend schubste der Mann den Detektiv zur Seite und flüchtete. Die alarmierte Polizeistreife konnte den 43-Jährigen jedoch in unmittelbarer Nähe antreffen und nahm ihn für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Eine entsprechende Anzeige wurde eingeleitet.

