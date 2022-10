BPOL-BadBentheim: Bundespolizei findet Drogen bei einem 22-Jährigen

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Bundespolizei findet Drogen bei einem 22-Jährigen

Weener (ots)

Am Mittwochabend kamen Bundespolizisten im Bahnhof Weener einem 22-Jährigen auf die Spur, der Drogen über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte.

Der 22-jährige portugiesische Staatsangehörige war mit einem grenzüberschreitend verkehrenden Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde der Mann gegen 21:50 Uhr am Bahnhof Weener von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert.

Dabei entdeckten die Beamten in der Jackentasche des Mannes rund 88 Gramm Haschisch und einen Beutel mit rund 4 Gramm Kokain.

Die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 1.100 Euro wurden beschlagnahmt und gegen den 22-jährigen Drogenschmuggler wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

