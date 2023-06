LPI-SHL: Unfall beim Überholen

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntagnacht bis Montagnacht einen in der Hüttengasse in Hildburghausen aufgestellten Zigarettenautomaten zu sprengen. Der Automat hielt der Detonation stand, wurde jedoch erheblich beschädigt. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

