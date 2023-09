Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike gestohlen

Erfurt (ots)

Mit brachialer Gewalt schaffte es ein Einbrecher sich Zugang zu einer Kellerbox zu verschaffen. In einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Süden war einem 53-Jährigen am Dienstagabend aufgefallen, dass aus seinem Keller ein Fahrrad gestohlen worden war. Ein unbekannter Einbrecher hatte sich Zugang in das Gebäude und in den Keller verschafft. Dort hatte der Unbekannte die Tür zum Kellerabteil aus der Verankerung gerissen. Er stahl das Mountainbike im Wert von über 3.200 Euro und konnte mit seiner Beute unerkannt flüchten. Neben der gemachten Beute hinterließ der Täter einen Schaden in Höhe von 200 Euro. (SE)

