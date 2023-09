Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch durch Fenster

Erfurt (ots)

Ein angekipptes Fenster war am Dienstag im Süden Erfurts für einen Einbrecher eine günstige Gelegenheit. Während die Mieter über den Tag nicht anwesend waren, hatte er sich zunächst am heruntergelassenen Rollladen zu schaffen gemacht. Anschließend öffnete er das gekippte Fenster und gelangte so in die Wohnung. Dort nahm er ein Tablet mit, welches auf dem Fensterbrett lag. Mit seiner Beute im Wert von 150 Euro flüchtete er. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

