LPI-SLF: Zigarettenautomat gesprengt

Neustadt/Orla (ots) - Am Dienstag, gegen 17.50 Uhr, beabsichtigte die 45-jährige Fahrerin eines Pkw in Neustadt an der Orla von einem Parkplatz auf die Dimitroffstraße zu fahren. Hierbei beachtete sie den vorfahrtsberechtigten 45-jährigen Fahrer eines Pkw nicht und stieß mit diesen zusammen. Die Frau zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden ...

mehr