POL-HK: Soltau/Wietzendorf: Unfallort und Zeugen gesucht

09.10. / Unfallort und Zeugen gesucht

Soltau/Wietzendorf: Bereits am 24. September 2023 ist es in den Nachtstunden zwischen Wietzendorf und Soltau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das verunfallte Auto, ein stark beschädigter VW Golf, konnte durch die Polizei in der Charlottenstraße in Soltau festgestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 25-jährige Fahrzeugführer in der genannten Nacht von Wietzendorf, über die Celler Straße, in Richtung Soltau fuhr. Auf dieser Strecke kam das Auto höchstwahrscheinlich von der Fahrbahn ab und kollidierte vermutlich mit einem Poller oder einer Leit-/Schutzplanke. Infolgedessen verlor der vordere, rechte Reifen Luft. Die Fahrt setzte der Soltauer dennoch fort, sodass das Fahrzeug schließlich vorne rechts auf der blanken Felge fuhr und dabei Spuren auf der Fahrbahn hinterließ.

Die Polizei sucht nun den genauen Unfallort sowie mögliche Zeugen, die den weißen VW Golf (Cabrio) in dieser Nacht beobachtet haben. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800.

