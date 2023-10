Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode - alkoholisiert unterwegs BAB A7 - Schwerer Verkehrsunfall mit geladenen Akkus BAB A7 - 1,2 Tonnen Hähnchen zu viel

PI Heidekreis (ots)

Walsrode - alkoholisiert unterwegs

Am 08.10.2023, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 26-Jahre alter Mann aus Grethem mit seinem Pkw die Verdener Straße in Walsrode. Bei der Kontrolle des Mannes wurde Atemalkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Beim anschließenden Atemalkoholtest wurde ein gerichtsverwertbarer Wert von 0,66 Promille Atemalkoholkonzentration ermittelt. Dieser Wert dürfte zum Fahrverbot von einem Monat und einer Geldbuße von 500,- Euro führen.

Schneverdingen - alkoholisiert unterwegs

Am Samstagnachmittag führten die Polizeibeamten in Schneverdingen eine Verkehrskontrolle durch. Der 23-jährige Schneverdinger führte sein Fahrzeug unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken. Der gemessene Wert betrug 0,84 Promille. Auch in diesem Fall dürfte der Verstoß eine Geldbuße von 500,- EUR und ein vierwöchiges Fahrverbot nach sich ziehen.

BAB A7 - Schwerer Verkehrsunfall mit geladenen Akkus

Am Freitagmittag ereignete sich auf der BAB A7 zwischen Schneverdingen und Soltau-Ost in Fahrtrichtung Hannover ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Dabei übersah der 35-jährige Sattelzugführer, dass der vor ihm fahrende Sattelzug des 50-jährigen Fahrers verkehrsbedingt stark abbremste. In der Folge kam es zu einem Auffahren durch den 35-jährigen Sattelzugführer. Durch den Aufprall wurde das Führerhaus so stark beschädigt, dass der Fahrzeugführer eingeklemmt wurde und durch die Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden musste. Anschließend wurde der Verursacher des Verkehrsunfalls mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Sattelzug des 50-jährigen wurde lediglich am Auflieger leicht beschädigt. Vorsorglich wurden die 90 geladenen Lithium-Ionen-Akkus durch eine Spezialfirma geborgen, um eine spätere Entzündung zu verhindern. Durch die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die BAB A7 in Fahrtrichtung Hannover für elf Stunden komplett gesperrt, was zu überlasteten Umleitungsstrecken führte.

BAB A7 - 1,2 Tonnen Hähnchen zu viel

Mit insgesamt 1,2 Tonnen Hähnchenfleisch zu viel geladen war ein Transporterfahrer am Morgen des 07.10. unterwegs. Neben der Überladung fehlten dem 38-jährigen noch gültige Transportlizenzen. Neben mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt.

BAB A7 - Fahren unter THC-Einfluss

Gegen Samstagmittag wurde an der Anschlussstelle Westenholz ein 28-jähriger Transporterfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nach einem Urinvortest positiv auf THC reagiert. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt.

BAB A7 - Verkehrsunfall mit Kokain-Beeinflussung

Am Sonntagmorgen verursachte ein 22-jähriger Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Soltau-Süd und Dorfmark. Bereits zuvor ist das Fahrzeug einer Verkehrsteilnehmerin mit Schlangenlinien aufgefallen. Kurz darauf meldete die Frau, dass der Pkw in die Außenschutzplanke gefahren war und dabei ein Vorderrad abgerissen wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein Urinvortest bei dem Fahrzeugführer positiv auf Kokain reagierte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell