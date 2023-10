Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Scheiben des AfD-Wahlkreisbüros beschädigt; Rethem: Portmonee aus Einkaufswagen gestohlen; Schneverdingen: Einbrecher stehlen Schmuck; Soltau: Fahrradfahrer mit 1,83 Promille

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.10.2023 Nr. 1

06.10 / Scheiben des AfD-Wahlkreisbüros beschädigt

Walsrode: Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Freitag, zwischen 02.00 und 03.00 Uhr die Fensterfront sowie die Scheibe der Tür des AfD-Wahlkreisbüros am Wiener Platz. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

05.10 / Portmonee aus Einkaufswagen gestohlen

Rethem: Unbekannte entwendeten am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr im Rewe-Markt an der Hainholzstraße aus einem Einkaufswagen das Portmonee einer 67jährigen Kundin. Im Portmonee befanden sich unter anderem etwa 150 Euro Bargeld, Personalausweis und Führerschein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter 05165/291340 in Verbindung zu setzen.

02.10 / Einbrecher stehlen Schmuck

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Donnerstag, 21.09.23 und Montag, 02.10.23 drangen Unbekannte gewaltsam in ein Haus an der Sandstraße ein und entwendeten Schmuck im Wert von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter 05191/93800.

05.10 / Fahrradfahrer mit 1,83 Promille

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend, gegen 21.50 Uhr einen Fahrradfahrer in Soltau, weil er kein Licht hatte. Im Rahmen der Überprüfung ließen die Beamten den Mann einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 1,83 Promille. Eine Blutentnahme und eine Strafanzeige waren die Folge.

