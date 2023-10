Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wintermoor: Brand eines Hauses; Schneverdingen: Küchenfenster eingeschlagen; Marklendorf: Rundballen haben sich selbst entzündet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.10.2023 Nr. 1

05.10 / Brand eines Hauses

Wintermoor: Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Donnerstag, gegen 02.50 Uhr zum Brand eines Einfamilienhauses an der Langen Straße. Bei Eintreffen der Polizei stand das Haus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr nahm die Löscharbeiten auf. Das Haus ist unbewohnbar. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

04.10 / Küchenfenster eingeschlagen

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Sonntag, 01.10.23 und Mittwoch, 04.10.23 zerschlugen Unbekannte die Fensterscheibe eines Hauses an der Straße Am Dorfteich, verschafften sich Zutritt zum Objekt und durchsuchten sämtliche Räume. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

03.10 / Rundballen haben sich selbst entzündet

Marklendorf: Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04.15 Uhr kam es im Bereich des Meierwegs zum Brand einer Rundballanmiete, bei dem etwa 50 Heuballen beschädigt wurden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um Selbstentzündung. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

04.10 / Gas- und Bremspedal verwechselt - Ein Mann schwer verletzt

Soltau: Eine 81jährige Autofahrerin aus Soltau verwechselte am Mittwoch, gegen 11.00 Uhr beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke auf dem Rewe-Parkplatz das Bremspedal mit dem Gaspedal. Sie fuhr in das Auto einer 70jährigen Fahrzeugführerin und kollidierte anschließend mit einem 81jährigen Fußgänger aus Visselhövede. Der Mann wurde zwischen Pkw und einem Zaun eingeklemmt und dabei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Anschließend fuhr die Verursacherin vorwärts und kollidierte mit einem weiteren Auto. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten den Führerschein der Verursacherin sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

04.10 / Mit Pedelec gestürzt

Häuslingen: Ein 70jähriger Pedelecfahrer stürzte am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr auf der Hauptstraße in Häuslingen und wurde dabei schwer verletzt. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, ließen die aufnehmenden Polizeibeamten eine Blutentnahme durchführen. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

05.10 / Polizei sucht Zeugen zu Unfallfluchten

Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht nach zwei Unfallfluchten die Verursacher und hofft dabei auf die Mithilfe von Zeugen. Am Samstag, 23.09.23, zwischen 10.15 und 14.13 Uhr rangierte ein Unbekannter mit seinem Pkw aus einer Parklücke an der Osterwaldstraße heraus und fuhr dabei gegen das Heck eines daneben geparkten schwarzen VW Passats. Am Samstagabend, 30.09.23, zwischen 19.05 und 19.15 Uhr wurde ein silberfarbener Mercedes Kombi auf dem Penny-Parkplatz ebenfalls am Heck beschädigt. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte unter 05193/982500.

