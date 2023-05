Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Linienbus bestohlen

Letmathe (ots)

Eine 46-jährige Frau wurde am Montag im Linienbus bestohlen. Beim Einsteigen bezahlte sie ihr Ticket in bar und steckte die Geldbörse wieder in ihre Handtasche. Erst später zu Hause stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

