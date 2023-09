Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 53-Jähriger mit Messer schwer verletzt - Diebstahlsdelikt - Einbrecher im Haus? - Einbruch in Kindergarten - 21-Jähriger schwer verletzt

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Bopfingen: 53-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Am Freitagvormittag wurde ein 53 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. Er lief gegen 9.20 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses Richtung Hauseingangstüre. Dabei lief er an einer 37 Jahre alten Hausmitbewohnerin vorbei. Mutmaßlich stach die Frau dem Mann unvermittelt mit einem Küchenmesser in die Brust. Ihm gelang es, die Frau zu entwaffnen und anschließend Hilfe zu holen. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Da bei ihr Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung vorliegen, beantragte die Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl. Dieser wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter in Vollzug gesetzt. Die 37-Jährige deutsche Staatsangehörige wurde anschließend in eine forensische Fachklinik eingeliefert.

Hüttlingen: Zweiradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 16 Jahre alter Roller-Fahrer bei einem Unfall am Montagmorgen zu. Gegen 8 Uhr fuhr der Jugendliche im Kreisverkehr in der Abtsgmünder Straße auf einen verkehrsbedingt stehenden Pkw auf. Am Fahrzeug des 16-Jährigen entstand lediglich geringer Sachschaden.

Dewangen: Aufgefahren

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand. Weil er von der Sonne geblendet wurde, fuhr ein 17-Jähriger gegen 7.30 Uhr auf der Straße "Dreherhof" mit seinem Zweirad auf den verkehrsbedingt abbremsenden Ford eines 24-Jährigen auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Essingen-Forst: Diebstahlsdelikt

Durch eine Sicherheitsfirma wurde der Polizei am Montagmorgen gegen 00.50 Uhr mitgeteilt, dass sich zwei Personen auf dem Areal einer Firma in der Berndt-Ulrich-Scholz-Straße aufhalten, wo sie offenbar Gegenstände aus einem Container entwendeten. Beamte der Polizeireviere Aalen und Schwäbisch Gmünd fuhren die Örtlichkeit an, konnten dort jedoch keine Personen antreffen. Auch der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, welche mit einer Wärmebildkamera ausgestattet war, führte zu keinem Erfolg.

Abtsgmünd-Untergröningen: Einbrecher im Haus?

Der Freund eines 17-Jährigen meldete am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr, dass sich im Wohnhaus seines Freundes in der Rötenbergstraße zwei Einbrecher aufhalten würde. Die Eltern des Freundes waren nicht zu Hause; jedoch hielten sich außer dem 17-Jährigen noch zwei kleinere Geschwister in dem Gebäude auf. Die genannte Adresse wurde von Beamten des Polizeireviers Aalen angefahren; zur weiteren Abklärung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Als die Polizeibeamten Kontakt mit dem Jugendlichen aufnehmen konnte, gab dieser an, dass seine Eltern nun daheim wären. Nachdem das Gebäude umstellt worden war, öffnete der Vater die Wohnungstüre. Nachdem keine Unbefugten im Bereich der Wohnung angetroffen wurde, wurde der Einsatz beendet.

Aalen: Mountainbiker bei Sturz verletzt

Am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Mountainbike einen Trail auf dem Braunenberg hinunter. Hierbei stürzte er auf die Erde, wobei er sich Verletzungen am Schlüsselbein zuzog. Der 30-Jährige fuhr noch bis zum Aalener Hallenbad, wo er von der Besatzung eines Rettungswagens erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Adelmannsfelden: Zu weit links gefahren

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr entstand. Zur Unfallzeit befuhr ein 65-Jähriger mit seiner Triumph die Landesstraße 1072 in Richtung Adelmannsfelden-Bühler. Auf Höhe der Einmündung Stocken geriet er mit seinem Zweirad zu weit links. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel zu vermeiden, steuerte er sein Motorrad nach links; dennoch streifte er die rechte Fahrzeugseite des Opels. Der 65-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitagnachmittag 16.30 Uhr und Montagmorgen 7.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Bergstraße, wo sie einen Schrank aufhebelten. Aus dem Schrank entwendeten die Einbrecher rund 200 Euro Bargeld und ein Sparschwein, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 21-Jähriger schwer verletzt

Aus anscheinend nichtigem Grund gerieten am Samstag gegen 3 Uhr mehrere Personen in der Kappelgasse in Streit. Im weiteren Verlauf der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung wurde ein 21-Jähriger mit einem Faustschlag niedergeschlagen. Die Angreifer schlugen wohl weiterhin auf den bereits am Boden liegenden Mann ein und verletzten ihn dabei schwer. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete die Personengruppe in Richtung Bahnhof. Zwei Personen aus dieser Gruppe konnten durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07361/5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell