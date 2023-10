Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Diebstahl aus Wohnung; Schneverdingen: Einbrecher stehlen Schmuck; Walsrode: Kontrolle über Fahrzeug verloren

08.10. / Diebstahl aus Wohnung

Soltau: Am Sonntag, zwischen 09:30 Uhr und 20:00 Uhr, gelangten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße und entwendeten Bargeld sowie weitere Gegenstände. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800.

08.10. / Einbrecher stehlen Schmuck

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Donnerstag, 05.10.2023 und Sonntag, 08.10.2023, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus im Großenweder Weg ein. Hierbei entwendeten die Täter zumindest ein Tablet im Wert von etwa 900 Euro. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter 05191-93800.

08.10. / Kontrolle über Fahrzeug verloren

Walsrode: Ein 20-jähriger Walsroder verlor am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug, als er von der Langen Straße auf den Kirchplatz einbog und dabei stark beschleunigte. Das Auto kam rechts von Fahrbahn ab. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde zudem leicht verletzt.

