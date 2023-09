Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall beim Fahrstreifenwechsel - 30.000 Euro Schaden (21.09.2023)

(Geisingen, Lkr. Tuttlingen) (ots)

Rund 30.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der A 81, kurz vor der Anschlussstelle Geisingen, ereignet hat. Gegen 14 Uhr fuhr ein 55-jähriger Fahrer eines VW-Busses auf dem rechten Fahrstreifen und wollte nach eigenen Angaben dem Verkehr an der Anschlussstelle die Auffahrt auf die Autobahn ermöglichen. Aufgrund dessen wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den bereits auf dieser Fahrspur befindlichen VW-Bus eines 55-jährigen Mannes. Bei der anschließenden Kollision wurde der linke Außenspiegel eines VW-Busses abgerissen, welcher auf das Autodach eines nachfolgenden BMW einschlug. Verletzt wurde zum Glück bei dem Unfall niemand. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

