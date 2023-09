Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/ Lkr. Rottweil) Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Auffahrunfall und flüchtet-Polizei sucht Zeugen (21.09.2023)

Oberndorf (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, ist es auf der Landesstraße 415 zwischen Lehenhof und Oberndorf zu einer Unfallflucht gekommen, bei dem an einem BMW ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstanden ist. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr talabwärts hinter dem BMW einer 22-Jährigen her. Bereits auf Höhe der dortigen Brücke fiel der Mann durch seine rücksichtslose Fahrweise auf. Der junge Mann fuhr hierbei sehr nah an den BMW heran und scherte immer wieder nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Vor einer Linkskurve musste die Autofahrerin die Geschwindigkeit ihres Wagens verringern. Beim Abbremsen prallte der 22-Jährige in das Heck des BMW. Nach der Kollision scherte er trotz eines bestehenden Überholverbotes auf die Gegenfahrbahn aus und fuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, davon. Die junge Frau konnte dem Unfallverursacher folgen. An der Kreuzung Lindenstraße/ Wettestraße fuhr der VW-Fahrer dann trotz des für seine Fahrtrichtung angezeigten Rotlichts in die Kreuzung ein. Zuvor überholte er noch ein an der Ampel verkehrsbedingt wartenden Wagen. Auf der Kreuzung kam es zu einem Beinaheunfall mit einem silberfarbenen Auto, welches von links aus Richtung Obertorplatz in diese einfuhr. Personen, die Beobachtungen zur Fahrweise des VW-Fahrers gemacht haben oder durch diesen ebenfalls gefährdet worden sind, insbesondere der unbekannte Fahrer des silberfarbenen Autos, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

