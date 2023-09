Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) 9-jähriger Radfahrer prallt mit Auto zusammen (21.09.2023)

Rottweil (ots)

Ein 9-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz "Großsche Wiese" auf der Körnerstraße mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei leicht verletzt. Gegen 13 Uhr fuhr der Junge mit seinem Rad auf dem Fußweg von der Kaiserstraße herkommend in Richtung des Parkplatzes. Auf dem Parkplatz scherte er hinter einem geparkten Auto auf die Fahrfläche aus und prallte mit einem VW Tiguan einer 64 Jahre alten Frau zusammen, die auf dem Fahrweg nach einem Stellplatz suchte. Das Kind stürzte dabei auf die Straße und verletzte sich leicht. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den 9-Jährigen vor Ort medizinisch. Eine Fahrt in eine Klinik war aber nicht erforderlich. Am VW entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

