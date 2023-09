POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht

Eiterfeld. Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag (12.09.), zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr, auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Josefstraße. Eine 77-jährige Eiterfelderin parkte ihren silbernen Opel-Corsa ordnungsgemäß dort ab. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie fest, dass dieser hinten rechts von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer stark beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 066296580 zu melden.

Unfallflucht

Neuenstein. Am Samstag (09.09.), gegen 5:20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrer aus Homberg Efze mit seinem Lkw-Gespann die B324 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Neuenstein. Ein unbekanntes Lkw-Gespann befuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. In einer leichten Rechtskurve kollidierte der unbekannte Fahrer mit seinem linken Außenspiegel mit der linken Fahrzeugseite des 31-jährigen Fahrers. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Sonntag (10.09.), in der Zeit von 12 Uhr bis 16:45 Uhr, parkte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer sein weißes VW California Beach Wohnmobil auf einem Parkplatz in der Straße "Am Vogelgesang". Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Fahrer mehrere Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite, an der Frontverkleidung und der Vorderfelge fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Schaden vermutlich auf bislang unbekannte Art und Weise und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kradfahrer gestürzt

Bad Hersfeld. Am Sonntag (10.09.), gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger aus Neuenstein mit seinem Krad die B324 / Homberger Straße aus Richtung Neuenstein kommend in Richtung Bad Hersfeld Innenstadt. Im Kurvenbereich Ecke Wehneberger Straße war die Fahrbahn aus noch unklarer Ursache mit Öl verschmutzt. Vermutlich infolge dessen verlor das Krad die Fahrbahnhaftung und der Fahrer kam zu Fall. Er wurde dabei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Feuerwehr wurde mit Abstreuarbeiten beauftragt.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (11.09.), gegen 13:40 Uhr, befuhren eine 36-jährige Pkw-Fahrerin, eine 49-jährige Pkw-Fahrerin und eine 73-jährige Pkw-Fahrerin - alle aus Bad Hersfeld - in dieser Reihenfolge die Friedloser Straße aus Richtung Dippelstraße kommend in Fahrtrichtung "Im Zellersgrund". In Höhe der Hausnummer 12 beabsichtigte die 36-jährige Pkw-Fahrerin nach aktuellem Kenntnisstand nach links auf ein Grundstück einzubiegen und musste hierbei verkehrsbedingt warten. Die 49-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies und hielt hinter der 36-Jährigen an. Die 73-jährige Pkw-Fahrerin nahm jedoch die wartenden Pkw vor sich vermutlich nicht rechtzeitig wahr und fuhr hinten auf. Dabei wurde der Pkw der 49-Jährigen noch auf den Pkw der 36-Jährigen aufgeschoben. Die 49-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Hilfe vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Dienstag (11.09.), gegen 16.45 Uhr, befuhren ein 24-jähriger Ford-Fiesta-Fahrer aus Kassel und eine 21-jährige Renault-Clio-Fahrerin aus Kirchheim die L 3208 aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung B 83. Im Kreuzungsbereich der L 3208/B 83 hielt der Pkw-Fahrer nach momentanem Kenntnisstand an der rot zeigenden Ampel an. Die nachfolgende Fahrerin aus Kirchheim bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr gegen den haltenden Pkw. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Der 24-Jährige aus Kassel wurde leichtverletzt.

