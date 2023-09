Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Trickbetrüger ergaunern vierstelligen Geldbetrag

Falsche Bankmitarbeiter - Mehrere Bushaltestellen beschädigt - Pkw gestohlen

Fulda (ots)

Einbrüche in Vereinsheime

Flieden. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (08.09.) in ein Vereinsheim in der Straße "Am Mühlbach" ein. Die Täter hebelten dazu eine Seitentür auf und durchsuchten daraufhin die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

Auch ein Sportlerheim in der Straße "Im Weiher" wurde in dieser Nacht zum Ziel von Einbrechern. Dort suchten die Täter nach Diebesgut und stahlen einen Lautsprecher, einen Laptop und zwei Mikrofone im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Außerdem entstand circa 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Flieden. In der Nacht zu Freitag (08.09.) brachen Unbekannte zwischen 23.50 Uhr und 1 Uhr in ein Schulgebäude in der Hauptstraße ein. Die Täter hebelten eine Außentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und verursachten durch das Aufbrechen weiterer Innentüren insgesamt rund 10.000 Euro Sachschaden. Sie stahlen PCs, Tablets und Notebooks im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Möbelhaus

Hünfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (08.09.) in ein Möbelhaus in der Fuldaer Straße ein. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten die Innenräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Insgesamt entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrüger ergaunern vierstelligen Geldbetrag - Falsche Bankmitarbeiter

Dipperz. Am Dienstag (05.09.) wurde eine Frau aus Dipperz Opfer von dreisten Trickbetrügern, die einen vierstelligen Geldbetrag ergaunerten. Dabei gab sich ein unbekannter Täter am Telefon als falscher Bankmitarbeiter aus und überzeugte die Frau, einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen, um eine offene Rechnung zu begleichen. Am Freitag versuchten die Täter es erneut mit der gleichen Masche bei der Frau aus Dipperz. Diesmal bemerkte eine Bankangestellte den Trickbetrug und verhinderte so Schlimmeres.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Mehrere Bushaltestellen beschädigt

Künzell. Im Ortsteil Dirlos schlugen Unbekannte in der Turmstraße und in der Diorolfstraße in der Nacht zu Samstag (09.09.) die Scheiben von insgesamt vier Bushaltestellen ein und verursachten so mehrere tausend Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kirchengebäude

Flieden. Ein Kirchengebäude in der Hauptstraße wurde zwischen dem 4. September und dem 10. September zum Ziel unbekannter Täter. Diese versuchten ohne Erfolg eine Nebeneingangstür aufzuhebeln und verursachten so 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Sonntag (10.09.), zwischen 10.30 Uhr und 14 Uhr, vom Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße "Am Emaillierwerk" einen grauen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen FD-JG 945. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell