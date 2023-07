Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll unterstützt EMPACT-Projekt

Singen (ots)

Singen: Zöllner des Hauptzollamts Singen unterstützen EMPACT-Projekt im Rahmen europaweiter Kontrollen zur Bekämpfung des Menschenhandels.

Im Rahmen des EMPACT- Projekts zur europaweiten Bekämpfung des Menschenhandels beteiligte sich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Singen an den europaweiten Joint Action Days, einer konzentrierten Kontrollaktion gegen den Menschenhandel zum Zwecke der Ausbeutung durch eine Beschäftigung, Zwangsarbeit oder Ausbeutung der Arbeitskraft.

Die zwölf eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurden hierbei von vier Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Konstanz unterstützt. Im Fokus standen chinesische Massagestudios in den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Bei den Kontrollen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachtes auf Verstoß gegen Vorschriften das Sozialgesetzbuchs eingeleitet. In einem weiteren Massagestudio wurde eine Arbeitnehmerin festgestellt, welche nicht im Besitz eines erforderlichen Aufenthaltstitels war. Zudem wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes auf Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Im Rahmen der Beweismittelsicherung wurden in diesem Zusammenhang insgesamt 28.000,-EUR Bargeld sowie diverse Beweismittel, auch in elektronischer Form, gesichert. Die Ermittlungen des Zolls dauern dahingehend noch an.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell