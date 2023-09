Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Ronshausen. Am Sonntag (10.09.), gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Ronshäuser mit seinem Mountainbike den Radweg von Machtlos kommend in Richtung Ronshausen. Einige Meter nach der Ortslage von Machtlos kam er aus noch unklarer Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfall beim Abbiegen

Kirchheim. Am Samstag (09.09.), gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Rotenburg/F. die Hauptstraße aus Richtung Heddersdorf kommend in Richtung Niederaula und musste dort verkehrsbedingt an einer rotzeigenden Ampel anhalten. Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich neben ihm auf der Linksabbiegerspur ein 45-jähriger Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine. Als dieser sich plötzlich nach rechts Richtung Niederaula einordnen wollte, bemerkte er den Pkw vermutlich zu spät und stieß mit ihm zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Auffahrunfall

Philippsthal. Am Sonntag (10.09.), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen die L3172 aus Richtung Lengers kommend in Richtung Heimboldshausen. Aus noch unklarer Ursache bemerkte der Pkw-Fahrer den verkehrsbedingten Bremsvorgang einer vor ihm fahrenden 42-jährigen Pkw-Fahrerin aus Heringen vermutlich zu spät und fuhr hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Alleinunfall

Philippsthal. Am Sonntag (10.09.), gegen 20:25 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal die Vachaer Straße aus Fahrtrichtung Ortsmitte kommend in Richtung Oberzella. In Höhe der Hausnummer 26 verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er das in einer Parkbucht abgestellte Fahrzeug einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin aus Philippsthal. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall zudem auf das davor abgestellte Fahrzeug eines 33-jährigen Pkw-Fahrers aus Philippsthal geschoben. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Da der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Donnerstag (07.09.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Citroen Jumper die Straße "Am Wörth" und wollte nach aktuellem Kenntnisstand die Vogelsbergstraße in Richtung eines Einkaufsmarktes überqueren. Dabei stieß er mit dem Ford Mondeo eines vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Vogelsberstraße in Richtung Herbstein befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Lauterbach. Am Samstag (09.09.), gegen 19:45 Uhr, wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Tiguan von dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Vogelsbergstraße nach links auf diese einbiegen. Dabei kollidierte er aus noch unbekannter Ursache mit einem 60-jährigen Fahrradfahrer, welcher mit seinem Liegefahrrad den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Durch den Aufprall stürzte das Fahrrad mit dem Radfahrer um und der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand außerdem Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

