Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesautobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und Kirchheim.

Bad Hersfeld (ots)

Kirchheim - Am Sonntag, den 10. September 2023 um 14:34 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und Kirchheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Augsburg fuhr hinter einem zweiten Pkw im Baustellenbereich auf dem ausgelagerten Fahrstreifen der BAB 7 in südlicher Fahrtrichtung. Kurz vor der Anschlussstelle Kirchheim musste der vorausfahrende PKW verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfahrende Fahrzeugführer übersah den Bremsvorgang des vorausfahrenden Fahrzeugs und fuhr auf das Heck des Fahrzeuges auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des auffahrenden Fahrzeugs, sowie die 54-jährige Beifahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. Die beiden verletzten Personen wurden zur weiteren Abklärung und Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 EUR. Die Feuerwehr Kirchheim war mit vier Fahrzeugen und ca. 15 Einsatzkräften beteiligt, hierbei unterstützten die Kameraden der Feuerwehr den Rettungsdienst bei der Bergung der Verletzten und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der ausgelagerte Fahrstreifen im Baustellenbereich blieb für die Dauer der Bergung der Verletzten sowie der Fahrzeuge für eine Stunde gesperrt. Während der Unfallaufnahme fuhren mehrerer Fahrzeuge ordnungswidrig im Rückstau rückwärts, um von dem ausgelagerten Fahrstreifen auf die ersten beiden Fahrstreifen zu gelangen. Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen.

