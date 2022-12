POL-BI: 3.Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Rödinghausen im Kreis Herford

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Quelle - An der Carl-Severing-Straße ist eine Autofahrerin mit einer Radfahrerin zusammen gestoßen, die sich bereits in dem Kreisverkehr an der Klemensstraße befand. Gegen 16:00 Uhr fuhr eine 45-jährige Bielefelderin mit ihrem Fahrrad stadtauswärts und beabsichtigte, den Kreisverkehr an der Klemensstraße zu verlassen. Dabei wurde sie von einem Opel Astra seitlich erfasst. Die ...

