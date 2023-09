Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Neuhof-Dorfborn

Am Freitag (08.09.) kam es gegen 10:00 Uhr in Neuhof, Ortsteil Dorfborn zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer.

Der 71-jährige aus Nordrhein-Westfalen stammende Radfahrer befuhr mit seinem Pedelec die Alte Heerstraße von Dorfborn in Richtung Neuhof. Im Kreuzungsbereich zur Straße Am Kahlberg übersah der Radfahrer den Pkw BMW einer 30-jährigen Neuhöferin, die die Kreuzung von rechts kommend überqueren wollte und an dieser Stelle vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pedelec und BMW bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde. Er wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An Pkw und Pedelec entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2500EUR.

