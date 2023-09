Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Kleinkraftrad - Tatverdächtiger nach Einbrüchen und Diebstählen festgenommen

Fulda (ots)

Rollerdiebstahl

Fulda. Vom Parkplatz vor dem Krankenhaus in der Pacelliallee stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (06.09.) einen silbergrauen Roller des Herstellers Sym mit dem Versicherungskennzeichen 352MIM. Das Zweirad hat einen Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleinkraftrad

Fulda. In der Straße "Am Brückenrasen" stahlen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (05.09.) und Mittwochmittag (06.09.) ein weißes Kleinkraftrad des Herstellers Peugeot mit dem amtlichen Kennzeichen FD-SB 67. Das Zweirad stand auf einem Privatgrundstück und hat einen Wert von rund 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tatverdächtiger nach Einbrüchen und Diebstählen festgenommen

Fulda. Beamtinnen und Beamten der Polizei Fulda gelang es am Donnerstag (07.09.) nach mehreren Einbrüchen in den Tagen zuvor, einem versuchten Roller- und einem Fahrraddiebstahl einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Doch erstmal zurück auf Anfang: Gegen 19 Uhr wurde ein Zeuge auf einem Parkplatz im Weiherweg auf einen vermeintlichen Rollerdieb aufmerksam und informierte die Polizei. Noch vor Eintreffen einer Streife flüchtete dieser zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei der anschließenden Fahndung trafen die Beamtinnen und Beamten die Person kurze Zeit später im Stadtgebiet von Fulda an. Sie war auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs und hatte Diebesgut aus zwei zurückliegenden Einbrüchen in Fulda und Umgebung bei sich. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer medizinischen Einrichtung übergeben. Ob er tatsächlich mit den entsprechenden Einbrüchen in Verbindung steht, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell