Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Bad Salzschlirf. Eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin aus Großenlüder wurde bei einem Unfall am Mittwoch (06.09.) schwer verletzt. Sie befuhr gegen 13.55 Uhr mit ihrem Pedelec die Bonifatiusstraße in Fahrtrichtung Riedstraße bergab auf die dortige Brücke zu. Auf dieser ist die Fahrbahn mittels Kunststoffpollern verengt und die maximal zulässige Geschwindigkeit beträgt fünf km/h. Bei dem Bereich vor der Brücke handelt es sich um eine 30er-Zone. Die Pedelec-Fahrerin wollte dem Straßenverlauf folgen, kam dabei nach derzeitigen Erkenntnissen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug einer entgegenkommenden 38-jährigen Opel-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Polizeistation Fulda

Rotenburg. Am Donnerstag (06.09.), gegen 17.45 Uhr, befuhr eine Rotenburgerin mit ihrem Skoda Fabia die Tränkebergstraße in Richtung der Straße "An der goldenen Ecke". Eine Hyundai-Fahrerin, ebenfalls aus Rotenburg, befuhr die Herrenbergstraße aus Richtung Grünbergstraße kommend. Im Bereich der Kreuzung Tränkebergstraße-Herrenbergstraße kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft ich auf circa 8.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Ludwigsau. Am Mittwoch (06.09.), gegen 14:45 Uhr, befuhren ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Immenhausen und ein 21-jähriger Fahrer aus Alheim mit seinem Kraftrad in dieser Reihenfolge die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bebra. Verkehrsbedingt musste der Pkw-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen an einer ampelgeregelten Baustelle abbremsen. Dies nahm der Kradfahrer vermutlich zu spät wahr und fuhr auf. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Klinikum transportiert. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

