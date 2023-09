Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Zwischen dem 16. August und dem 6. September versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Beerrain" in Rimbach einzubrechen. Hierfür hebelten die Täter an der Eingangstür des Gebäudes. Diese hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

