Polizei Dortmund

POL-DO: Auto erfasst beim Abbiegen ein Fahrrad - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1276

Beim Abbiegen von der Hamburger Straße in die Weißenburger Straße in Dortmund erfasste ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (15.11.2022) um 16.40 Uhr einen 27-jährigen Radfahrer aus Dortmund.

Der Radfahrer fuhr über die Hamburger Straße in Richtung Innenstadt, als das Auto ihn überholte und beim Abbiegen in die Weißenburger Straße am Vorderrad erfasste. Dabei wurde der Dortmunder leicht verletzt.

Auf die Rufe des Radfahrers reagierte der Autofahrer nicht. Aktuell gibt es nur den Hinweis auf das Kennzeichenfragment "MK" für den Märkischen Kreis. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.

Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise an die Wache in Körne unter Tel. 0231/132 3321.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell