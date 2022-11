POL-DO: Einladung zum Verkehrserziehungstag in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1271 Achtung Betrüger! Unsere Leitstelle meldet: Aktuell werden uns in Dortmund wieder zahlreiche Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte und Enkeltrickbetrüger gemeldet! Seien Sie also auf der Hut und informieren Sie möglichst viele Menschen in Ihrem Umfeld über die Masche! Ein Familienmitglied ruft an und bittet dringend um Geld? Die Polizei informiert Sie am Telefon darüber, dass in ...

mehr