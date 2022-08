LPI-EF: Knallkörper setzt Wiese in Brand

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Montagabend machte sich eine unbekannte Person an einem Auto in Rohrborn zu schaffen. Der Hyundai parkte zwischen 18:00 und 20:00 Uhr auf einem Feldweg im Bereich "Jägergrund", als ein Dieb zunächst das hintere Autokennzeichen stahl und anschließend alle Reifen des Wagens zerstach. Der Schaden an dem Hyundai wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu dem Täter liegen gegenwärtig noch nicht vor. (JN) Rückfragen bitte an: ...

mehr