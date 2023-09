POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung Niederaula. Am Montag (04.09.) kam auf einem Parkplatz im Kirchweg zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung mit einem Pkw. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Bad Hersfeld nun nach Zeuginnen und Zeugen. Nach ...

mehr