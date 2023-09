Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweiradcodierung und Pedelec-Training am kommenden Samstag (09.09.) - Anmeldung ab sofort möglich

Osthessen (ots)

Fulda. Jährlich steigt die Anzahl an Zweirädern, insbesondere Pedelecs und E-Bikes. Alleine in Deutschland wurden im Jahr 2022 circa 2,2 Millionen Elektrofahrräder verkauft. Doch je mehr Osthessen sich ein Bike zulegen und fleißig in die Pedale treten, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit von Diebstählen und Unfällen.

In diesem Zusammenhang informieren Expertinnen und Experten des Polizeipräsidiums Osthessen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 09. September 2023, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15 Uhr, an mehreren Informationsständen auf der Außenfläche des Polizeipräsidiums in der Severingstraße 1-7 zu verschiedensten Präventionsthemen.

Kostenlose Fahrradcodierung - wenige Plätze frei

Außerdem bietet die Polizei in dieser Zeit kostenlose Fahrradcodierungen an. Hierzu ist aufgrund der bekanntermaßen hohen Anzahl an Anfragen eine Anmeldungen allerdings zwingend erforderlich.

Wichtig! Zur Codierung ihres Fahrrads benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Kostenloses Pedelec-Training für alle Altersklassen, Familien und Kinder

Um mehr Sicherheit im Umgang mit motorisierten Fahrrädern zu bekommen, können Bürgerinnen und Bürgern zwischen 13 Uhr und 15 Uhr zudem an einem kostenlosen Pedelec-Training auf dem dafür abgesperrten Parkplatz des Präsidiums teilnehmen. Dabei können Interessierte aller Altersklassen - und damit gerne auch Familien und insbesondere zum Schulbeginn Kinder - mit den Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Osthessen den sicheren Umgang mit ihren Pedelecs in verschiedensten Verkehrs- und Gefahrensituationen in einem Parcours und natürlich unter fachkundiger Anleitung üben.

Für die Teilnahme sind das eigene Pedelec, Helm und witterungsangepasste Kleidung mitzubringen.

Anmeldungen ab sofort möglich

Anmeldungen werden ab sofort täglich von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag (08.09.), von 8 Uhr bis 13 Uhr, unter der Telefonnummer 0661/105-2006 entgegengenommen. Aber schnell sein lohnt sich, denn die Plätze sind begrenzt.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

- Was? Pedelec-Training und Fahrradcodierung - Wann? Samstag (09.09.), in der Zeit von 10.30 bis 15 Uhr, beziehungsweise 13 Uhr bis 15 Uhr - Wo? Severingstraße 1-7 in 36041 Fulda (Polizeipräsidium Osthessen) - Für wen? Alle Altersklassen, Familien und Schulkinder - Anmeldungen? Ab sofort und bis Freitag (08.09.), 13 Uhr, unter der Rufnummer 0661/105-2006

Die besten Tipps und Tricks auch auf YouTube

Keine Zeit am kommenden Samstag? Schade. Aber: Interessierte können sich jederzeit in einer vierteiligen Video-Serie auf dem YouTube-Kanal des Polizeipräsidiums Einblicke in das sichere Fahren mit dem Pedelec verschaffen.

Sandra Suski, Pressesprecherin

