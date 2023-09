Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnung und Einbruch in Büroraum - Trickbetrug - Autokennzeichen gestohlen - Kleinkraftrad gestohlen - Mann bei Jagd verletzt

Fulda (ots)

Diebstahl aus Wohnung und Einbruch in Büroraum

Flieden. In der Nacht zu Dienstag (05.09.), gegen 0.14 Uhr, wurde in einen Büroraum in der Bahnhofstraße eingebrochen. Als der Täter bemerkt wurde, verließ er das Gebäude und floh ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Täter kann folgendermaßen beschreiben werden: 20 bis 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Figur, südländisches Erscheinungsbild, dunkelbraune Haare, Schnauzbart, grauer Trainingsanzug der Marke Adidas.

Außerdem verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht zu Dienstag (05.09.), gegen 3.25 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einer Kellerwohnung in einem Wohnhaus in der Straße "Arzberg". Dort stahl er persönliche Gegenstände und ein Handy. Im Anschluss versuchte der Täter einen Lkw, der in der Hofeinfahrt stand, zu stehlen. Beim Anfahren würgte er den Motor des Fahrzeugs nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach ab, woraufhin er sein Vorhaben aufgab und in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke, sportliche Statur, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem hellgrauen oder hellblauen Trainingsanzug der Marke Adidas und einer weißen Basecap.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die laufenden Ermittlungen klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Falsche Bankmitarbeiter erbeuten bei Trickbetrug fünfstelligen Geldbetrag

Fulda. Am Samstag (02.09.) wurde ein Mann aus Fulda Opfer von dreisten Trickbetrügern, die einen hohen fünfstelligen Geldbetrag ergaunerten. Dabei gab sich ein unbekannter Täter am Telefon als falscher Bankmitarbeiter aus und überzeugte den Fuldaer, dass Auffälligkeiten auf seinem Bankkonto festgestellt worden seien und man zur Behebung eines akuten Sicherheitsproblems nun die Mitarbeit des Angerufenen benötige. Auf diesem Weg gelangten die Täter vermutlich an die Zugangsdaten des Geschädigten und veranlassten mehrere Überweisungen von dessen Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Blücherstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (04.09.) das hintere amtliche Kennzeichen FD-WT 999 eines Audi A3 und das hintere amtliche Kennzeichen FD-OG 998 eines Audi A5. Beide Fahrzeuge standen an der Straße vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleinkraftrad gestohlen

Großenlüder. Unbekannte stahlen am Montagnachmittag (04.09.), zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr, am Bahnhof ein weißes Kleinkraftrad des Herstellers Burnout mit dem Versicherungskennzeichen 958LHT im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mann bei Jagd verletzt

Tann (Rhön)/Neuschwambach. Bei einer Treibjagd am Freitagnachmittag (01.09.), gegen 15:30 Uhr, westlich von Aura wurde ein 65-jähriger Jäger aus Hilders nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen Querschläger aus einem Jagdgewehr eines anderen Jägers schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt. Der Mann musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Sachverhalts hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

(PB)

