POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Montag (04.09.), gegen 11 Uhr, in der Boyneburgstraße gegen eine geschlossene Schranke zum Mitarbeiterparkplatz des dortigen Seniorenheims und beschädigte diese. Der Unfallverursacher, welcher nach aktuellen Erkenntnissten vermutlich mit einem silbernen Mercedes unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Lkw

Ebersburg. Am Dienstag (05.09.), gegen 9.50 Uhr, befuhr der 30-jährige Fahrer eines Lkw die L3258 von Thalau kommend nach Ried. Dabei verlor der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der 30-Jährige wurde im Lkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde im Anschluss schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Zum Zwecke der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Landstraße bis circa 11 Uhr voll gesperrt.

Polizeistation Fulda

HEF

Tatverdächtiger nach Unfallflucht ermittelt

Ludwigsau. Am Sonntag (03.09.) kam es in der Straße "Im Fuldatal" zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam ein zunächst unbekannter Fahrer aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Bauzaun. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3.200 Euro zu kümmern.

Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld konnten das Unfallfahrzeug wenig später verlassen in einem Graben im Bornweg feststellen.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 35-jährigen Mann. Als die Polizisten diesen an seiner Wohnanschrift aufsuchten, stand er augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ob er das Fahrzeug zur Unfallzeit tatsächlich führte, ist nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Nentershausen. In der Nacht zu Dienstag (05.09.) parkte ein grauer Audi A3 ordnungsgemäß in Nentershausen auf einem Schotterparkplatz. Gegen 0 Uhr bemerkte ein Zeuge, wie ein unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Kastenwagen die Bergstraße befuhr und auf dem dortigen Schotterparkplatz wenden wollte. Dabei übersah er augenscheinlch den geparkten Audi und stieß gegen dessen Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen soll es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Kastenwagen mit roter Aufschrift gehandelt haben. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 200 Euro im Bereich des Kühlergrills und des Kennzeichens. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

